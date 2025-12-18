Forse non meritavamo di essere qui ci hanno fatto un regalo | Chivu prima della Supercoppa italiana

Cristian Chivu si presenta alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana con un pensiero che riflette umiltà e gratitudine. L’Inter, pronta a sfidare il Bologna a Riyadh, affronta un appuntamento importante in un torneo ormai consolidato. La strada verso la finale è ancora lunga, ma l’energia e la determinazione sono il motore di questa squadra. La sfida è alle porte, e l’Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo.

© Ilfattoquotidiano.it - "Forse non meritavamo di essere qui, ci hanno fatto un regalo": Chivu prima della Supercoppa italiana Vigilia di semifinale per l'Inter di Cristian Chivu, che domani 19 dicembre alle ore 20 affronterà a Riyadh il Bologna di Vincenzo Italiano nella semifinale della Supercoppa italiana, ormai con il classico format a quattro squadre già per il terzo anno consecutivo. Proprio del format ha parlato Chivu nella sua prima risposta in conferenza stampa in Arabia Saudita: " Forse non meritavamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Di solito la Supercoppa la giocano i campioni d'Italia e quelli della Coppa Italia. Ci hanno fatto un regalo a noi e al Milan e ce la giocheremo al meglio". Il riferimento dell'allenatore nerazzurro è a quando la sfida si giocava soltanto tra le vincitrici delle due competizioni nazionali.

