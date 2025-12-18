Formula 1 Verstappen svela a sorpresa il suo numero nel Mondiale 2026
Max Verstappen ha annunciato il suo nuovo numero per il Mondiale di Formula 1 2026, sorprendendo i fan. Dopo aver dominato negli ultimi anni, il quattro volte campione del mondo ha deciso di portare con sé un simbolo particolare nella prossima stagione. La scelta del numero 3 segna un nuovo capitolo nella sua carriera, lasciando spazio a nuove sfide e ambizioni.
Max Verstappen ha svelato il suo nuovo numero per il Mondiale di Formula 1 2026. Il quattro volte campione del mondo, che quest'anno ha dovuto abdicare dopo il trionfo di Lando Norris, ha scelto il numero 3 per la prossima stagione. Il numero uno sarà ovviamente di proprietà del pilota della McLaren.
