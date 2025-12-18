Formazione internazionale | specializzando portoghese all’Azienda Moscati di Avellino

Un percorso di formazione internazionale che arricchisce competenze e esperienze, portando con sé un bagaglio prezioso di conoscenze cliniche, scientifiche e umane. Dopo tre mesi di crescita professionale all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, il specializzando portoghese si prepara a tornare in Portogallo per le festività natalizie, portando con sé ricordi e nuove prospettive maturate in Italia.

Lunedì prossimo farà ritorno in Portogallo per trascorrere le festività natalizie con la famiglia, portando con sé tre mesi di esperienza clinica, scientifica e umana maturata all'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Protagonista di questo percorso è João Pedro Pinho, un 31enne.

