Nasce un nuovo master universitario dedicato a cooperative e PMI, un percorso formativo che valorizza un’economia spesso invisibile ma fondamentale. Un’occasione per approfondire il ruolo delle imprese locali e delle comunità nel creare sviluppo sostenibile, rafforzando il legame tra formazione, impresa e territori. Un’opportunità unica per chi desidera contribuire a un modello di crescita più equo e resiliente.

© Palermotoday.it - Formazione, impresa e territori: nasce un master universitario su cooperative e Pmi

C’è un’economia che cresce lontano dai riflettori, che non è fatta di grandi nomi e mega investimenti, ma piuttosto di cooperative, piccole e medie imprese, filiere locali che tengono insieme lavoro e comunità, sviluppano il territorio e non lo impoveriscono. A questa economia reale è dedicato il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Formazione, Pretto (CUOA): "Con nostri master alta qualità e attenzione a cultura d'impresa moderna"

Leggi anche: Zingonia, da Regione 2 milioni per un nuovo centro di formazione: “Restituiamo valore ai territori”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La formazione professionale come motore del Made in Italy: istituzioni, imprese e territori insieme per costruire il futuro; LATINA | Consegnati gli attestati ai 30 nuovi Manager di Rete, formazione e sviluppo per le imprese del territorio; Al via She Leads: formazione sul digitale per promuovere le imprese femminili nell’area Metropolitana di Milano; 'SheLeads': al via il progetto per promuovere l’imprenditorialità femminile e la formazione digitale nell’Area Metropolitana di Milano.

Formazione, impresa e territori: nasce un master universitario su cooperative e Pmi - C’è un’economia che cresce lontano dai riflettori, che non è fatta di grandi nomi e mega investimenti, ma piuttosto di cooperative, piccole e medie imprese, filiere locali che tengono insieme lavoro e ... mondopalermo.it

Formazione, la Digital Revolution House realizzara con AI4I e il Politecnico di Torino - Presidente Anna Maria Poggi, lei è al vertice della Fondazione Crt dal giugno 2024, prima donna a ricoprire questo ruolo. quotidianodipuglia.it