Forlì ricorda l' ex sindaco Franco Rusticali | un' epigrafe nel piazzale a lui dedicato
Forlì onora la memoria di Franco Rusticali, stimato medico e sindaco della città dal 1995 al 2004. In occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, lunedì 22 dicembre alle ore 9.00 verrà scoperta un'epigrafe nel piazzale a lui dedicato, un tributo che celebra il suo impegno e la sua dedizione alla comunità.
Lunedì 22 dicembre, alle ore 9.00, in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa, verrà scoperta una epigrafe dedicata a Franco Rusticali medico cardiologo e sindaco di Forlì dal 1995 al 2004. La cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dei familiari presso il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Uomo politico con la medicina nel cuore: Forlì omaggia Franco Rusticali dieci anni dopo la sua morte
Leggi anche: A 10 anni dalla scomparsa, la città ricorda l'impegno in campo medico e politico di Franco Rusticali
