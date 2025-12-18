Forlì guarda chi si vede | Pollone | Bel derby con le due tifoserie

Forlì si prepara ad accogliere nuovamente Luca Pollone, ex giocatore della Rinascita Basket Rimini, noto per la sua energia e le doti difensive. Con un tiro da tre punti affidabile, Pollone rappresenta una minaccia costante per le squadre avversarie. Il derby promette emozioni e spettacolo, con le due tifoserie pronte a sostenere con passione i loro colori.

Luca Pollone, 28 anni, ala della Rinascita Basket Rimini, ha giocato a Forlì per tre stagioni, dal 2022 al 2025, mettendo al servizio della squadra biancorossa le sue qualità difensive, tanta energia e un tiro da tre punti che lo rende pericoloso sugli scarichi e in uscita dai blocchi. Approdato in estate nella formazione di coach Sandro Dell’Agnello affronterà la Pallacanestro 2.015 domenica sera in un derby molto importante per entrambe le squadre: Rimini per inseguire il vertice, Forlì per risalire in fretta una classifica che la vede nella lotta per non retrocedere. Pollone, partiamo dalla sua esperienza forlivese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

