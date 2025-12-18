Forino furto di energia elettrica | denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Forino hanno individuato e denunciato un uomo del luogo per aver sottratto energia elettrica, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’illegalità. L’intervento si inserisce in un’azione costante di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, contribuendo a garantire sicurezza e legalità nella comunità.

