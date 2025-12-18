Forino furto di energia elettrica | denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Forino hanno individuato e denunciato un uomo del luogo per aver sottratto energia elettrica, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’illegalità. L’intervento si inserisce in un’azione costante di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, contribuendo a garantire sicurezza e legalità nella comunità.

I Carabinieri della Stazione di Forino nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, accusato di furto di energia elettrica.

