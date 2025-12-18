Forino AV | furto di energia elettrica denunciato dai Carabinieri

A Forino, i Carabinieri hanno scoperto un sofisticato sistema di bypass al contatore elettrico, denunciando un residente per furto di energia. L'intervento si inserisce in un’attenta attività di controllo sul territorio, volta a contrastare i fenomeni illeciti che danneggiano la rete e i cittadini. La scoperta evidenzia l’importanza di vigilanza e prevenzione per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

I Carabinieri della Stazione di Forino nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, accusato di furto di energia elettrica. Il predetto avrebbe manomesso l'intero impianto elettrico riuscendo a far diminuire il kilovattaggio consumato. Da quanto emergerebbe in fase d'indagine le modifiche apportate risultavano talmente elaborate e ben celate che venivano " scoperte" solo dopo una accurata verifica da parte dei Carabinieri insieme a personale tecnico specializzato.

