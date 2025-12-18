Forestali esultano Fai-Flai-Uila | Impegno mantenuto dalla regione più lavoro per la protezione ambientale

I lavoratori forestali festeggiano l’approvazione dell’emendamento alla Finanziaria, risultato di un impegno mantenuto dalla Regione. Con questa misura, promossa dal governo Schifani e approvata dall’Ars, si garantiscono più giornate di lavoro per il settore ambientale, rafforzando il ruolo fondamentale degli operai forestali nella tutela del patrimonio naturale siciliano. Un passo importante per riconoscere e valorizzare il loro contributo alla protezione ambientale.

"La Regione ha mantenuto l’impegno assunto con Fai-Flai-Uila. Ieri sera, l’Ars su proposta del governo Schifani ha approvato l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali. È stata così assicurata alla Sicilia più Protezione ambientale”. I segretari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

