Forconi ’regina’ del dorso Oro regionale sui 50 metri

Virginia Forconi, atleta del team Aquatempra di Empoli, si impone come la regina del dorso ai Campionati Regionali Assoluti di Livorno. Con una performance eccellente sui 50 metri, si aggiudica l’oro regionale e conferma il suo talento conquistando anche una medaglia d’argento sulla doppia distanza. Un risultato che sottolinea la sua supremazia come dorsista più forte della Toscana, consacrandola protagonista della scena regionale.

La nuova campionessa regionale dei 50 dorso è del team Aquatempra di Empoli. A centrare l’impresa è stata Virginia Forconi ai recenti Campionati Regionali Assoluti in vasca corta di Livorno, dove la portacolori del club di viale delle Olimpiadi ha vinto anche la medaglia d’argento nella doppia distanza, confermandosi così la dorsista più forte della Toscana. Un doppio podio che conferma il percorso di crescita tecnica e prestativa di Virginia, sostenuto dall’importante lavoro fatto insieme alla sua squadra e all’allenatore Gianluca Antonucci. Oltre alla straordinaria prestazione di Virginia Forconi, Aquatempra ha partecipato alla manifestazione con un gruppo numeroso e motivato, formato in gran parte da atleti delle categorie Ragazzi e Juniores, spesso in gara contro concorrenti più esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

