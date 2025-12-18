Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa
Benvenuti a Food Talk, il viaggio tra sapori e tradizioni italiane. In compagnia di Elena Tessari, rinomata esperta del vino, esploreremo l’arte di scegliere il bicchiere perfetto per ogni occasione di festa. Una storia di eccellenza che unisce cultura e passione, con alcuni suggerimenti utili per rendere il Natale ancora più speciale. Preparatevi a scoprire come il giusto calice può elevare ogni brindisi.
Con Elena Tessari, grande "donna del vino", raccontiamo una storia di eccellenza italiana. Con qualche consiglio per il Natale che arriva. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Il momento giusto per un rehab della tua pelle è adesso: tutti i prodotti skincare in sconto ora
Leggi anche: Quando siamo tristi, ansiosi o semplicemente confusi, c’è un rimedio silenzioso e alla portata di tutti: il libri giusto al momento giusto
Bere con il bicchiere giusto migliora il cocktail? - L'aperitivo italiano analcolico per eccellenza ha il colore della golden hour e il mood meneghino decisamente vintage del Crodino. esquire.com
Scegliere online il giusto bicchiere da vino bianco - I vini bianchi, ad esempio, non sono altro che una macrocategoria nella quale è possibile riscontrare infinite ... esquire.com
Link per ascoltare la nuova puntata di #Foodtalkpodcast x.com
Secondo talk della seconda giornata di EVOO Trends 2025 SUPER EVOO – The Super Food Revolution Oggi il palco di EVOO Trends si è trasformato in uno spazio di incontro tra scienza, cultura e divulgazione, per raccontare una verità sempre più evidente: - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.