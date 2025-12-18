Fontana di Trevi a pagamento l’ennesima scelta sbagliata?

Si parla di un'inedita proposta di introdurre un biglietto di ingresso alla Fontana di Trevi, suscitando scalpore tra cittadini e turisti. Un cambiamento che potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza di uno dei simboli più amati di Roma, sollevando interrogativi e preoccupazioni su preservazione, accessibilità e tradizione. La questione divide opinioni, mentre il futuro di questa meraviglia si fa sempre più incerto.

In questi giorni si vocifera di un cambiamento che avverrà a Roma, che fa storcere il naso, da tutti i punti vista: parliamo della Fontana di Trevi. C’è qualcosa di profondamente stonato nell’idea di mettere a pagamento, probabilmente dal 7 gennaio, la visita alla Fontana di Trevi. Non si tratta solo di una questione di pochi euro o di gestione dei flussi turistici, ma di una scelta che tocca il cuore stesso di ciò che intendiamo per bene pubblico e per patrimonio culturale. La Fontana di Trevi è un sito archeologico, renderla un potenziale museo a cielo aperto perde tutta la sua unicità. È una piazza, è una strada, è un simbolo vivo della città e della sua storia, parte integrante dello spazio urbano e dell’identità collettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

