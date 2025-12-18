Fontana di Trevi a pagamento l’ennesima scelta sbagliata?
Si parla di un'inedita proposta di introdurre un biglietto di ingresso alla Fontana di Trevi, suscitando scalpore tra cittadini e turisti. Un cambiamento che potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza di uno dei simboli più amati di Roma, sollevando interrogativi e preoccupazioni su preservazione, accessibilità e tradizione. La questione divide opinioni, mentre il futuro di questa meraviglia si fa sempre più incerto.
In questi giorni si vocifera di un cambiamento che avverrà a Roma, che fa storcere il naso, da tutti i punti vista: parliamo della Fontana di Trevi. C’è qualcosa di profondamente stonato nell’idea di mettere a pagamento, probabilmente dal 7 gennaio, la visita alla Fontana di Trevi. Non si tratta solo di una questione di pochi euro o di gestione dei flussi turistici, ma di una scelta che tocca il cuore stesso di ciò che intendiamo per bene pubblico e per patrimonio culturale. La Fontana di Trevi è un sito archeologico, renderla un potenziale museo a cielo aperto perde tutta la sua unicità. È una piazza, è una strada, è un simbolo vivo della città e della sua storia, parte integrante dello spazio urbano e dell’identità collettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da due euro
Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento, da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto da 2 euro
Fontana di Trevi a pagamento da gennaio 2026, assessore al Turismo di Roma spegne le polemiche: "Solo ipotesi" - L'accesso alla Fontana di Trevi potrebbe diventare a pagamento, ma non per i romani: le dichiarazioni dell'assessore al Turismo Alessandro Onorato ... virgilio.it
Fontana di Trevi a pagamento: biglietto da 2 euro dal 7 gennaio 2026 - Dal 7 gennaio 2026 la fontana di Trevi sarà a pagamento: biglietto 2€ per i turisti, gratuito per i romani. lifestyleblog.it
Roma, Fontana di Trevi a pagamento: da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla - Uno dei monumenti storici più visitati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma, sta per diventare a pagamento. notizie.it
L’ipotesi di un accesso a pagamento per Fontana di Trevi accende lo scontro a Roma. Gli operatori turistici parlano di un precedente delicato, mentre dal Campidoglio arriva una linea diversa sulla gestione di uno dei luoghi simbolo della città. - facebook.com facebook
Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2026: biglietto da 2 euro per i turisti, ingresso gratuito per i residenti x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.