Fontana Bussi torna a splendere | domenica a Frosinone la presentazione dei lavori di restauro
Domenica a Frosinone si celebra il ritorno di un simbolo cittadino: la Fontana Bussi, recentemente restaurata, torna a splendere nel cuore della città. Alle ore 17.30, in via Ponte La Fontana, si terrà la presentazione ufficiale dei lavori di restauro e riqualificazione, un momento di grande valore storico e identitario per la comunità. Un’occasione per riscoprire e valorizzare un patrimonio che racconta la storia di Frosinone.
Frosinone riscopre uno dei suoi luoghi più identitari. Domenica 21 dicembre alle ore 17.30, in via Ponte La Fontana, nella zona De Matthaeis, si terrà la presentazione ufficiale del completamento dei lavori di restauro e riqualificazione di Fontana Bussi, storico monumento cittadino tornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone – Fontana Bussi e Biblioteca del Polivalente, via al countdown per le inaugurazioni Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
