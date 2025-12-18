Fontana Bussi torna a splendere | domenica a Frosinone la presentazione dei lavori di restauro

Domenica a Frosinone si celebra il ritorno di un simbolo cittadino: la Fontana Bussi, recentemente restaurata, torna a splendere nel cuore della città. Alle ore 17.30, in via Ponte La Fontana, si terrà la presentazione ufficiale dei lavori di restauro e riqualificazione, un momento di grande valore storico e identitario per la comunità. Un’occasione per riscoprire e valorizzare un patrimonio che racconta la storia di Frosinone.

