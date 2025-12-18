Fondi Europa 2028-35 summit Regioni con commissario Fitto Proietti consegna le richieste umbre

Il summit tra le Regioni italiane e il commissario Fitto ha segnato un passo importante nella definizione delle priorità per i Fondi Europei 2028-35. Proietti ha presentato ufficialmente le richieste dell’Umbria, aprendo un confronto strategico sulla riforma della politica di coesione. Un momento cruciale per consolidare un dialogo che mira a rafforzare l’efficacia dei finanziamenti europei e a promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso.

