Il voto dell'Ars sui fondi all'editoria segna un passo fondamentale per il rafforzamento del pluralismo informativo in Italia. Un risultato atteso e condiviso, che riflette l’impegno del governo nel sostenere un settore strategico per la democrazia. Questa decisione rappresenta un segnale positivo verso una stampa più forte e indipendente, capace di svolgere il suo ruolo fondamentale nel panorama dell'informazione.

© Agrigentonotizie.it - Fondi editoria, Schifani: "Bene finalmente il voto dell'Ars"

"L’approvazione della norma sui fondi all’editoria rappresenta un risultato importante e atteso. Una scelta doverosa che il mio governo ha sempre sostenuto, e riproposto anche oggi, per rafforzare il pluralismo dell’informazione tipico di un Paese democratico. Il voto palese dell’Aula dimostra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Finanziaria, no dell'Ars sui fondi per il capodanno in diretta nazionale

Leggi anche: Ars, Giambona: "Schifani pensa solo alle poltrone, Sicilia ostaggio dell'immobilismo del governo regionale"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

-L'80% dei traduttori editoriali è donna. Con stipendi bassissimi -Tre dei grandi gruppi editoriali coprono il 70% delle pubblicazioni. - Eliminati i fondi per le pubblicazioni che parlano di parità di genere destinati alle scuole... Stati Generali dell' Editoria per salva - facebook.com facebook

Nasce il fondo editoria in Sicilia, l'Assemblea approva la norma in manovra. Nove milioni di euro per tre anni, premialità a chi applica contratto categoria #ANSA x.com