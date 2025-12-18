Fondi editoria Schifani | Bene finalmente il voto dell' Ars

Il voto dell'Ars sui fondi all'editoria segna un passo fondamentale per il rafforzamento del pluralismo informativo in Italia. Un risultato atteso e condiviso, che riflette l’impegno del governo nel sostenere un settore strategico per la democrazia. Questa decisione rappresenta un segnale positivo verso una stampa più forte e indipendente, capace di svolgere il suo ruolo fondamentale nel panorama dell'informazione.

"L’approvazione della norma sui fondi all’editoria rappresenta un risultato importante e atteso. Una scelta doverosa che il mio governo ha sempre sostenuto, e riproposto anche oggi, per rafforzare il pluralismo dell’informazione tipico di un Paese democratico. Il voto palese dell’Aula dimostra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

