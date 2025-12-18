Fondazione Morra Greco quando l' arte internazionale dialoga con Napoli | Video
La Fondazione Morra Greco apre le porte a un confronto vibrante tra l’arte contemporanea internazionale e la città di Napoli. Un dialogo ricco di emozioni e innovazione, dove artisti provenienti da tutto il mondo si incontrano per condividere visioni, sperimentazioni e prospettive, creando un ponte tra culture e creatività. Un’esperienza unica che mette in luce il patrimonio artistico globale attraverso il racconto di un dialogo aperto e coinvolgente.
Un dialogo intenso tra Napoli e l’arte contemporanea con i suoi esponenti provenienti da buona parte del mondo. È ciò che avviene da 20 anni alla Fondazione Morra Greco che nel cuore del centro storico sostiene e porta avanti progetti di ricerca artistica che culminano con esposizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Quando l’arte fa parlare la filosofia: l'artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli
Leggi anche: Quando l’arte fa parlare la filosofia: l'artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli
Alla Fondazione Morra Greco Martin Kersels e Maria Papadimitriou; Anteprima stampa – Fondazione Morra Greco; Talk con Eric Wesley; Martin Kersels | Maria Papadimitriou.
Fondazione Morra Greco, quando l'arte internazionale dialoga con Napoli | Video - Da 20 anni realtà di riferimento per gli artisti e i loro progetti, la fondazione inaugura a Palazzo Caracciolo di Avellino, spazio nel cuore del centro storico, le due mostre Frustration of Utopia di ... napolitoday.it
Danzando sulla fine del millennio: la Collezione Morra Greco in mostra a Napoli - Nei caratterizzati spazi del cinquecentesco Palazzo Caracciolo d’Avellino a Napoli, sede della Fondazione Morra Greco, è possibile vedere Tanz Auf Dem Vulkan, ampio progetto espositivo a cura di ... exibart.com
L’arte non-arte di Tamás St.Turba, alla Fondazione Morra Greco di Napoli - È quello che è successo alla Fondazione Morra Greco di Napoli, dove è stato proiettato Centaur il film, censurato nel 1975 e ... exibart.com
CI SIAMO! Giovedì 18 dicembre 2025 Ore 17:00 Fondazione Morra Greco inaugura due nuove mostre personali: “All that Fall” Martin Kersels “Frustration of Utopia” Maria Papadimitriou a cura di Claudia Gioia Fondazione Morra Greco Palazzo Caracciol - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.