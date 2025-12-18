Fondazione De Sanctis | Libri Liberi nel carcere di Nisida Franchini legge l’Amico ritrovato di Uhlman
La Fondazione De Sanctis chiude la rassegna “Libri Liberi” con un evento speciale nel carcere di Nisida, dove Franchini legge “L’amico ritrovato” di Uhlman. Un momento di condivisione e cultura promosso con il patrocinio di enti istituzionali, volto a promuovere il valore della lettura e dell’inclusione attraverso il potere delle parole.
La Fondazione De Sanctis presenta l’ultimo appuntamento della rassegna “Libri Liberi”, promossa con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. L’iniziativa, dedicata alla diffusione della grande letteratura all’interno degli istituti penitenziari, approda lunedì 22 dicembre alle ore 14:00 presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (Napoli) con un incontro speciale dedicato a L’amico ritrovato di Fred Uhlman, con la partecipazione dello scrittore ed editor Antonio Franchini, figura di riferimento della narrativa contemporanea e direttore editoriale di importanti collane letterarie e dell’attrice Marianna Fontana – protagonista di Indivisibili e tra le più sensibili interpreti del panorama cinematografico italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Libri Liberi, la rassegna della Fondazione De Sanctis a San Marino con Carlo Lucarelli
Leggi anche: Da Pistoletto a Marinella, la Fondazione De Sanctis premia sei storie green made in Italy
Carcere di Nisida: Lunedì 22 dicembre approda Libri Liberi - L’iniziativa, dedicata alla diffusione della grande letteratura all’interno degli istituti penitenziari, approda lunedì 22 dicembre alle ore 14:00 presso ... napolivillage.com
I classici raccontati nel carcere dei Cappuccini. Lucarelli al teatro Titano dialoga con gli studenti - Libri Liberi – i grandi classici raccontati nelle carceri, organizzata dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il ministero della Giustizia italiano, è sbarcata ai Cappuccini. ilrestodelcarlino.it
"Libri Liberi", Bentivoglio e de Giovanni a Secondigliano - "La lettura di un classico come Cent'anni di solitudine può essere un momento creativo, anche in carcere": lo ha detto uno dei detenuti del carcere di Secondigliano coinvolti oggi nella rassegna Libri ... ansa.it
Ieri sera, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, si è svolto il quinto e ultimo appuntamento del secondo ciclo delle "Lezioni di Creatività Contemporanea", promosso dalla DGCC del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.