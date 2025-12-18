fognatura di via puriva incontro sui lavori da un milione

Un incontro importante per discutere i lavori di un milione di euro destinati all’adeguamento della rete fognaria di via Puriva a Brisighella. Un intervento strategico che mira a migliorare la gestione delle acque e la sostenibilità ambientale del territorio. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per condividere dettagli e obiettivi di un progetto che promette benefici duraturi per il quartiere.

L’adeguamento della rete fognaria di via Puriva a Brisighella: un intervento considerato strategico, finanziato dalla struttura commissariale per un milione. Di questo si è parlato martedì sera nel foyer del teatro comunale Pedrini, alla presenza del sindaco Massimiliano Pederzoli e dell’assessore ai Lavori pubblici Dario Laghi. Sono stati illustrati nel dettaglio obiettivi e soluzioni tecniche dell’intervento, nato dopo i danni causati dall’ alluvione, per migliorare funzionalità e sicurezza del sistema fognario dell’area. Il progetto prevede la separazione di acque bianche e acque nere, riducendo l’ingresso di acque parassite e materiale solido nella fognatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

