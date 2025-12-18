Foggia celebra i migranti che ricambiano donando il sangue | Il colore é lo stesso
A Foggia, in occasione della Giornata Internazionale dei Migranti, si è svolta un'evento simbolico che ha unito diverse comunità. Migranti e cittadini si sono incontrati per donare il sangue, un gesto di solidarietà che testimonia come, al di là delle differenze, il colore che conta è quello della vita. Un momento di riflessione e speranza sulla forza dell’integrazione e della solidarietà globale.
Questa mattina si è svolta un’iniziativa speciale in occasione della Giornata Internazionale dei Migranti — che si celebra ogni anno il 18 dicembre per evidenziare il contributo delle persone migranti e le sfide che affrontano a livello globale, promuovendo dignità, diritti umani e cooperazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
