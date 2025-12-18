Florian Schieder | Tanta fiducia per le prossime gare andiamo avanti così

Florian Schieder si distingue nella discesa libera della Val Gardena, posizionandosi quinto e dimostrando grande determinazione. Con fiducia per le prossime gare, l’atleta italiano guarda avanti con ottimismo e motivazione. La sua performance, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, testimonia il suo impegno e la crescita in questa stagione cruciale.

Florian Schieder è quinto al momento nella discesa libera maschile della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, recupero di quella non disputata a Beaver Creek: ai microfoni di Rai Sport HD, l’italiano non nasconde la propria soddisfazione. L’ azzurro commenta la sua prova: “ Ho sentito che ero veloce, poi quando ho visto il quinto posto ero già contento, poi quando ho visto che Dominik Paris e Mattia Casse sono lì vicino, ero ancora più contento. Adesso speriamo di rimanere così lì davanti, così abbiamo un bel risultato “. Il risultato di squadra dà fiducia a tutti i componenti: “Ogni tanto da noi ce n’é solo uno davanti, adesso siamo qui in tre, magari ne arriva ancora un altro, sarebbe il top. 🔗 Leggi su Oasport.it

