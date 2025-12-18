Fiumicino approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028 | i punti chiave

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, un documento fondamentale che traccia le strategie e le priorità dell’amministrazione per i prossimi tre anni. Questa approvazione rappresenta un passo importante per definire le linee guida di sviluppo, investimenti e politiche pubbliche, delineando il percorso di crescita e miglioramento della città nel prossimo futuro.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026–2028, l’atto che definisce le linee strategiche e operative dell’amministrazione per il prossimo triennio e che costituisce la cornice di riferimento per le future scelte di bilancio e di governo della città. I punti chiave: l’intervento di Baccini. “Oggi portiamo all’attenzione di questo consiglio il DUP, uno degli atti più importanti della vita amministrativa del comune che rappresenta la visione strategica e la traiettoria politica e amministrativa che intendiamo dare a Fiumicino nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

