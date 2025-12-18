Fitto Ridisegnare le città

In un’epoca di sfide e trasformazioni, il dialogo tra sostenibilità e sviluppo urbano diventa fondamentale. Ridisegnare le città con equilibrio e visione condivisa permette di affrontare le criticità senza perdere di vista gli obiettivi. Firenze si propone come esempio di questa nuova prospettiva, incoraggiando un confronto costruttivo che favorisca soluzioni innovative e durature per un futuro più sostenibile.

FIRENZE "Se inseguiamo obiettivi che mettono in ginocchio alcuni settori diventa un problema, se invece apriamo a un confronto equilibrato che non perde di vista l’obiettivo ma lo realizza, penso si vada nella giusta direzione". Il commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, ha commentato così la recente notizia della retromarcia Ue in materia di auto, che allo stop totale alla produzione di nuove vetture a benzina e diesel dal 2035, che era stato inizialmente previsto, ha preferito un approccio più flessibile. Ospite a Firenze dell’evento “Energia e ambiente per progettare città digitali e sostenibili“, promosso da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Plures – uno dei principali operatori industriali del Centro Italia nel settore energetico – e cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del progetto Cohesion Challenge, Fitto ha parlato di ambiente, energia e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

