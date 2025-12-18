Firmato il Patto per lo sviluppo Obiettivo primario potenziare la mobilità delle aree industriali

È stato firmato il Patto per lo sviluppo, un passo fondamentale per migliorare la mobilità nelle aree industriali, sostenendo le persone e l’ambiente. L’obiettivo è potenziare i collegamenti, favorire l’abitare e l’innovazione, semplificare le procedure e rilanciare i centri storici. Un impegno condiviso per creare un futuro più sostenibile, efficiente e vivibile per le comunità e le imprese coinvolte.

Potenziare la mobilità da e per le aree industriali a beneficio delle persone e dell'ambiente, dare risposte alla questione dell'abitare per accogliere i lavoratori e le lavoratrici aumentare la qualità delle aree industriali, snellire la burocrazia, sviluppare filiere e l'innovazione, rilanciare i centri storici. Sono gli obiettivi del,Patto per lo sviluppo siglato ieri al Comune di Poggibonsi dopo un percorso iniziato un anno fa con l'apertura di un tavolo partecipato da sindacati, associazioni di categoria, Università di Siena e centri di ricerca, di formazione e di servizio del territorio, ordini professionali.

