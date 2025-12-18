Firenzuola | operaio trovato morto sul posto di lavoro

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Firenzuola, dove un operaio di 45 anni è stato trovato senza vita durante il turno nella ditta Fratelli Conti Pietraserena. La scoperta ha suscitato sgomento tra colleghi e autorità, mentre le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Un episodio che mette in luce le criticità legate alla sicurezza sul lavoro e la drammaticità di tali eventi.

Un operaio di 45 anni è stato trovato morto stamattina, 18 dicembre 2025, durante il turno di lavoro a Firenzuola nella ditta Fratelli Conti Pietraserena

FIRENZUOLA: A inizio turno, colleghi del lavoratore hanno lanciato l'allarme attivando i soccorsi.

Tragedia in provincia di Firenze: sono stati i colleghi a dare l'allarme.

