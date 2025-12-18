firenze minaccia di darsi fuoco in piazza i carabinieri lo convincono a desistere

A Firenze, un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco in piazza, brandendo una bottiglia di benzina. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, il rischio di una tragedia è stato evitato. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha permesso di convincerlo a desistere, garantendo la sicurezza pubblica in un momento di grande tensione.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Sono stati i carabinieri a convincerlo a desistere dal tragico gesto. Un uomo di 48 anni ha minacciato di darsi fuoco con una bottiglia di benzina che aveva con sé. Accade in piazza Poggi nel primo pomeriggio di giovedì 18 dicembre. Sono state diverse persone che hanno notato l'uomo a dare l'allarme. In piazza Poggi sono arrivati i carabinieri insieme al personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Proprio gli uomini dell'Arma si sono avvicinati all'uomo cercando di dissuaderlo dal gesto. Ci sono riusciti dopo un lungo colloquio. L'uomo ha desistito dai suoi propositi.

