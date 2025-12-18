Firenze | in Santo Spirito il Centro studi Leone XIV Retto dai suoi agostiniani

A Firenze, nel cuore di Santo Spirito, nasce il Centro Studi Internazionale Leone XIV, un nuovo ente del Terzo Settore gestito dai dedicati agostiniani. Formalmente costituito presso lo studio del notaio De Freo, questa iniziativa rafforza l'impegno culturale e sociale della comunità, promuovendo studi e progetti a livello internazionale in un contesto ricco di storia e spiritualità.

Si è costituito formalmente, presso lo studio del notaio De Freo, il Centro Studi Internazionale Leone XIV, Ente del Terzo Settore con sede a Firenze. Eretto dall'Ordine di Sant'Agostino con il consenso del Santo Padre, il Centro ha sede presso il Convento di Santo Spirito a Firenze

