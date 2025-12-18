Firenze | furto con spaccata nella notte in boutique del centro Rubato computer

Nella notte, un’altra boutique nel cuore di Firenze è stata presa di mira da un furto con spaccata. L’episodio si aggiunge a una serie di episodi simili che coinvolgono attività commerciali nel centro storico, lasciando preoccupazione tra commercianti e residenti. Questa volta, i malviventi hanno colpito in via delle Belle Donne, portando via un computer e lasciando dietro di sé tracce di una notte di tensione e insicurezza.

Ennesimo furto con spaccata ai danni di attività commerciali nel centro di Firenze. Stavolta è toccato ad una boutique in via delle Belle Donne

