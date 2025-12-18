Firenze | furto con spaccata nella notte in boutique del centro Rubato computer

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un’altra boutique nel cuore di Firenze è stata presa di mira da un furto con spaccata. L’episodio si aggiunge a una serie di episodi simili che coinvolgono attività commerciali nel centro storico, lasciando preoccupazione tra commercianti e residenti. Questa volta, i malviventi hanno colpito in via delle Belle Donne, portando via un computer e lasciando dietro di sé tracce di una notte di tensione e insicurezza.

firenze furto con spaccata nella notte in boutique del centro rubato computer

© Firenzepost.it - Firenze: furto con spaccata nella notte in boutique del centro. Rubato computer

Ennesimo furto con spaccata ai danni di attività commerciali nel centro di Firenze. Stavolta è toccato ad una boutique in via delle Belle Donne L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Firenze: furto con spaccata di notte in una farmacia del centro, portati via 200 euro

Leggi anche: Vigevano, furto in un centro revisioni: rubato un computer portatile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spaccata col tombino in farmacia: colpo in pieno centro a Firenze; Furto con spaccata in Oltrarno, infranta la vetrina della Farmacia del Carmine; Vetrine e macchine, il fenomeno delle spaccate a Firenze non si ferma nonostante i provvedimenti; Firenze: furto con spaccata di notte in una farmacia del centro, portati via 200 euro.

firenze furto spaccata notteFirenze, spaccata nella tabaccheria di via della Vigna Nuova: ladri in fuga con Gratta e vinci, duemila euro e sigarette - Sperano evidentemente anche nella dea bendata i malviventi che la notte scorsa, sono entrati in azione da ... corrierefiorentino.corriere.it

firenze furto spaccata notteAssalto a una tabaccheria di Firenze, i ladri spaccano vetrina con un tombino - Ignoti hanno sfondato la vetrata di un esercizio commerciale di via della Vigna Nuova ... gonews.it

firenze furto spaccata notteVetrine e macchine, il fenomeno delle spaccate a Firenze non si ferma nonostante i provvedimenti - Questa notte è finita nel mirino la farmacia del Carmine, in piazza della Piattellina, nell’Oltrarno fiorentino, la notte precedente la catena di abbigliamento Pepco in via Nazionale. corrierefiorentino.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.