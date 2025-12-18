Fiorentina a Losanna per onorare la Conference Martinelli in porta De Gea in panca Continuano le proteste La società tace Formazioni

La Fiorentina arriva a Losanna per onorare la Conference, con Martinelli in porta e De Gea in panchina. Le proteste continuano, mentre la società rimane silenziosa. La cronaca inizia con il ritardo di due ore, causato da uno sciopero dei controllori di volo all’aeroporto di Peretola, aggiungendo tensione a un viaggio già carico di aspettative e polemiche.

© Firenzepost.it - Fiorentina a Losanna per onorare la Conference. Martinelli in porta, De Gea in panca. Continuano le proteste. La società tace. Formazioni Cominciamo dalla cronaca spicciola: è arrivata con due ore di ritardo, la Fiorentina in Svizzera, a causa di uno sciopero dei controllori di volo all'aeroporto di Peretola. Partenza slittata dalle 15 alle 17. Poco male. I problemi dei viola sono altri, come sapete bene. La protesta dei tifosi continua. La società non dà nessuna risposta. Vedete, fino a un mese fa avrei pensato alla classifica del girone di Conference cercando di capire le probabilità della Fiorentina di qualificarsi fra le prime otto. Oggi, 18 dicembre 2025, invece, in vista della partita in casa del Losanna (stasera, ore 21, diretta su Sky), mi chiedo quanto senso abbia giocare in Europa a soli tre giorni da quella che sarà, senza appello, l'ultima possibilità di tentare la rincorsa verso un'improbabile salvezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Leggi anche: Losanna-Fiorentina (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: LIVE Alle 18.45 Mainz-Fiorentina: Galloppa lancia il baby Martinelli in porta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fiorentina: testa alla Conference poi la sfida verità con l'Udinese; Fiorentina a Losanna per onorare la Conference. Martinelli in porta, De Gea in panca. Continuano le proteste. La società tace. Formazioni; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Vanoli prima di Losanna-Fiorentina: Il mio futuro ora non conta. Losanna-Fiorentina, il pronostico: ultima chiamata per Vanoli - Fiorentina quote analisi statistiche precedenti 6ª giornata Conference League in programma giovedì 18 dicembre alle 21 ... gazzetta.it

Conference League, pronostico Losanna-Fiorentina: chi è favorito e cosa giocare - Per Losanna e Fiorentina la qualificazione dovrebbe essere assicurata con un unico dubbio... corrieredellosport.it

Fiorentina, Vanoli: “Normale avere la testa al campionato. Ora ogni partita è fondamentale” - Le parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di UEFA Conference League contro il Losanna. gianlucadimarzio.com

Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2 gol e highlights, gara di ritorno dei playoff

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Losanna- #Fiorentina x.com

Spogliatoio spaccato Vanoli “garantisce, il gruppo c’è” Domani il Losanna prima della delicata gara contro l’Udinese in campionata: voi che formazione schierereste #vanoli #fiorentina #sériea #conferenzastampa #conferenceleague #udinese #losann - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.