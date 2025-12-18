Fiorentina a Losanna con Piccoli Dzeko e Kouamè Le formazioni ufficiali

La Fiorentina si prepara a sfidare il Losanna in un match interessante, presentando una formazione che combina esperienza e novità. Con una difesa a tre e Kouamè schierato a centrocampo, i viola puntano a trovare l’equilibrio tra solidità e imprevedibilità, affidandosi alle qualità di Piccoli e Dzeko per guidare l’attacco. Una sfida da seguire con attenzione per scoprire come si svilupperà questa interessante disposizione tattica.

La Fiorentina affronterà il Losanna con la difesa a tre ma anche con Kouamè a centrocampo che farà da supporto a Piccoli e Dzeko. In campo anche il giovane Kouadio. Ecco infatti la formazione ufficiale decisa da Paolo Vanoli: Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamè; Dzeko, Piccoli

Losanna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli cambia, dentro Martinelli, Kouadio e Kouamé - Ultima gara della fase di campionato per la Fiorentina, di scena questa sera allo Stade de la Tuiliere alle 21:00 per la sfida al Losanna nella sesta. m.tuttomercatoweb.com

Losanna-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE - In difficoltà in campionato, ma ancora con la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference League. sport.sky.it

. @Conf_League | Le probabili formazioni di Losanna- @acffiorentina: possibile chance per Kouadio e Kouamè sulle fasce, davanti la coppia Piccoli-Dzeko x.com

Uno stadio piccolo ma modernissimo, con una copertura particolare. Ecco dove si giocherà Losanna-Fiorentina - facebook.com facebook

