Fiorello legge la letterina di Corona | Babbo Natale ho le prove che non esisti

Nel consueto spirito di ironia e spontaneità, Fiorello torna con La Pennicanza, il suo show radiofonico che ogni giorno alle 13 unisce divertimento e improvvisazione. Questa volta, il conduttore si cimenta con una letterina di Corona, tra battute e sarcasmo, regalando un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’umorismo e delle sorprese.

Nuovo appuntamento all’insegna dell’ironia e dell’improvvisazione con La Pennicanza, lo show radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre.La Pennicanza si è aperta con un nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

