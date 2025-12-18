Fiorello legge la letterina di Corona | Babbo Natale ho le prove che non esisti

Nel consueto spirito di ironia e spontaneità, Fiorello torna con La Pennicanza, il suo show radiofonico che ogni giorno alle 13 unisce divertimento e improvvisazione. Questa volta, il conduttore si cimenta con una letterina di Corona, tra battute e sarcasmo, regalando un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’umorismo e delle sorprese.

Fiorello a La Pennicanza, l’indiscrezione di Corona: “Ho le prove” - Fiorello a “La Pennicanza” rivela un’indiscrezione su Fabrizio Corona e poi si concentra sul caso Amadeus ma il suo appello non è ascoltato. dilei.it

Fiorello a La Pennicanza: il nuovo scoop di Corona e la videochiamata clamoroso - Fiorello a “La Pennicanza” chiama Fabrizio Corona in diretta che fa un clamoroso nuovo scoop. dilei.it

#Amadeus pronto a tornare in Rai Secondo quanto riporta #Dagospia, Amadeus potrebbe davvero tornare in Rai. A fare da tramite sarebbe stato il suo amico #Fiorello: "Il burattinaio, che nell’ombra ha tirato i fili del ritorno in Rai del pennellone con il naso ad - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.