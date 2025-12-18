Finto colpo di Stato in Francia | Macron contro Facebook Il video-fake creato da un adolescente del Burkina Faso scatena il panico
Un video-fake diffuso sui social ha creato il panico a Parigi, alimentando false voci di un colpo di Stato in Francia. Realizzato da un adolescente del Burkina Faso, il video mostra una presunta giornalista che annuncia la caduta di Macron e la presa del potere da parte di un militare sconosciuto, scatenando reazioni e preoccupazioni tra i cittadini.
Parigi, 18 dicembre 2025 – “ Colpo di Stato in Francia ”: nel video diventato virale si vede una presunta giornalista del canale Live 24, con la Tour Eiffel sullo sfondo e i militari per strada, che annuncia la “possibile caduta di Macron ” e la presa del potere da parte di un “ colonnello dall’identità sconosciuta ”. Australia, stop ai social per gli under 16 Dietro al video, un adolescente del Burkina Faso. Tutta la sequenza è falsa ed è stata realizzata grazie all’ intelligenza artificiale – Claude e Sora 2 soprattutto – da un adolescente. Il video è stato condiviso all’inizio di dicembre su vari social network tra cui Facebook, TikTok e X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
“Colpo di Stato in Francia”: anatomia di una bufala virale che mette alla prova Facebook, le leggi europee e la tenuta democratica.
