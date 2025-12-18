Un video-fake diffuso sui social ha creato il panico a Parigi, alimentando false voci di un colpo di Stato in Francia. Realizzato da un adolescente del Burkina Faso, il video mostra una presunta giornalista che annuncia la caduta di Macron e la presa del potere da parte di un militare sconosciuto, scatenando reazioni e preoccupazioni tra i cittadini.

© Quotidiano.net - Finto colpo di Stato in Francia: Macron contro Facebook. Il video-fake creato da un adolescente del Burkina Faso scatena il panico

Parigi, 18 dicembre 2025 – “ Colpo di Stato in Francia ”: nel video diventato virale si vede una presunta giornalista del canale Live 24, con la Tour Eiffel sullo sfondo e i militari per strada, che annuncia la “possibile caduta di Macron ” e la presa del potere da parte di un “ colonnello dall’identità sconosciuta ”. Australia, stop ai social per gli under 16 Dietro al video, un adolescente del Burkina Faso. Tutta la sequenza è falsa ed è stata realizzata grazie all’ intelligenza artificiale – Claude e Sora 2 soprattutto – da un adolescente. Il video è stato condiviso all’inizio di dicembre su vari social network tra cui Facebook, TikTok e X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: “Colpo di stato in Francia”. Macron furioso, è stato ingannato!

Leggi anche: Virale ma fake, il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Colpo di Stato in Francia”: anatomia di una bufala virale che mette alla prova Facebook, le leggi europee e la tenuta democratica.

"Colpo di stato in Francia": il video fake che ha fatto infuriare Macron - Un colpo di stato in Francia: la (finta) giornalista lo annuncia in diretta in un video pubblicato su Facebook che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Macron. repubblica.it