Un incidente drammatico si è verificato a Vestone, Bergamo, dove un’auto finisce in una scarpata schiacciando il conducente. In un momento di grande tensione, Leone, il cucciolo del Papa, interviene inaspettatamente, dimostrando coraggio e affetto. La sua presenza si rivela fondamentale, salvando la vita del proprietario e dimostrando come anche i piccoli possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

© Ilgiorno.it - Finisce in una scarpata e resta incastrata sotto l’auto: Leone, cucciolo del Papa, le salva la vita

Vestone (Bergamo), 18 dicembre 2025 – Esce di strada con l’auto, v ola in una scarpata e finisce schiacciata dalla sua stessa macchina. Attorno a sé, il nulla. Solo bosco. La povera a utomobilista sarebbe rimasta laggiù chissà quanto, e la sua sorte sarebbe stata segnata, se non si fosse accorto di lei Leone, un cucciolo di cane pastore. Il quattrozampe ha scovato la signora gravemente ferita e ha dato l’allarme. Il terribile incidente. È la storia che arriva dalla Valsabbi a, dove ieri una 29enne di Pertica Alta è rimasta coinvolta in un terribile incidente, e ora è in prognosi riservata al Civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Colle Brianza, finisce nella scarpata con l'auto e resta imprigionato nell’abitacolo

Leggi anche: Auto si schianta e resta incastrata sotto il trattore, ferito l’autista: è grave. Incidente nel Salernitano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente a Colturano, furgone sbanda e finisce in una scarpata: autista incastrato tra le lamiere - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del furgone di servizio della ... ilgiorno.it

Bus con 20 studenti a bordo finisce nel fosso dopo lo scontro con un'auto: ragazza resta incastrata tra le lamiere, grave la conducente della vettura - Gli studenti che viaggiavano a bordo del bus sono stati visitati dalle equipe sanitarie inviate in forze dalla Sores Fvg. corriereadriatico.it

Fano, resta bloccato nella scarpata lo salvano i pompieri. Le immagini dell'intervento

Volturara Appula: 51enne finisce fuori strada, precipita in una scarpata e muore - facebook.com facebook

Esce di strada e finisce nella scarpata per 15 metri | Cronache Ancona x.com