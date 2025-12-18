Finestre mobili e riscattato della laurea | tutte le novità sulle pensioni

Il dibattito sulle pensioni si concentra ora sulle finestre mobili e sul riscatto della laurea, con il governo che interviene per chiarire la propria posizione. Una decisione importante riguarda il riscatto della laurea, che resterà invariato senza modifiche retroattive. Le novità in arrivo promettono di rassicurare chi ha già affrontato questa scelta, offrendo un quadro più stabile e trasparente sulle future opportunità contributive.

Il governo interviene sul dossier pensioni e mette un punto fermo su uno dei nodi più dibattuti: il riscatto della laurea non verrà toccato retroattivamente. A rassicurare lavoratori e professionisti è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a margine dell’informativa alla Camera per chiarire l’impianto della norma contenuta nel maxi-emendamento alla manovra 2026. “Sono stati tenuti indenni tutti coloro che hanno fatto il riscatto fino adesso, quindi sono stati salvati i cosiddetti diritti acquisiti, e anche chi ha iniziato a pagare e non ha concluso” ha spiegato il titolare del Tesoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

