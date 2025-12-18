Finanziaria Meloni | studenti e lavoratori in piazza ad Avellino

Domani, venerdì 19 dicembre, studenti e lavoratori di Avellino scenderanno in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti della finanziaria del governo Meloni. Una protesta che coinvolge diverse categorie, unite nel richiedere maggiore attenzione alle esigenze di chi lavora e studia, e nel denunciare le criticità di una manovra che rischia di penalizzare le fasce più deboli della società.

© Anteprima24.it - Finanziaria "Meloni": studenti e lavoratori in piazza ad Avellino Tempo di lettura: < 1 minuto Domani venerdì 19 dicembre come studenti e lavoratori scenderemo in piazza per manifestare la nostra contrarietà nei confronti della finanziaria del governo Meloni. Ripudiamo un'economia di guerra che aumenta i finanziamenti per le armi e fa profitto sulla pelle di lavoratori e studenti. Venti di guerra soffiano sull'Europa, e anche in Italia si aderisce in pieno alla propaganda bellicista paventando un imminente conflitto mondiale, sostenendo la necessità di reintrodurre il servizio di leva. Venerdì 12 dicembre c'è stato lo sciopero generale che in tutta Italia ha visto la mobilitazione di chi si oppone a queste politiche scellerate.

Manovra e pensioni, Meloni frena sulla stretta: il riscatto della laurea non cambia per chi lo ha già fatto - Le modifiche annunciate in Aula limitano gli effetti della norma contestata: le nuove regole varranno solo per il futuro, ma il nodo resta aperto. msn.com

Lavoro: Coldiretti, bene proroga occasionale, ora stabilizzarlo in finanziaria. Misura sociale utilizzata da studenti e pensionati che completa il mercato del lavoro nei campi - (ASI) La proroga del lavoro occasionale in agricoltura contenuta nel ddl Semplificazioni è importante rispetto a uno strumento che ha dimostrato di rappresentare una misura utile, anche a livello soci ... agenziastampaitalia.it

La legge finanziaria che il governo Meloni si appresta ad approvare è un ulteriore passo per la costruzione di una vera e propria economia di guerra, con un vertiginoso aumento delle spese militari a favore delle imprese che beneficiano da guerra e genocidi - facebook.com facebook

