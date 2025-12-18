Finanziaria approvata l' esenzione bollo auto per associazioni di volontariato

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una storica misura di sostegno alle associazioni di volontariato, prorogando per tre anni l’esenzione dal bollo auto. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo fondamentale che queste organizzazioni svolgono nella comunità, alleggerendo il loro carico fiscale e rafforzando il loro impegno sociale.

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento alla legge di stabilità in Aula, a firma del gruppo parlamentare Grande Sicilia, che proroga per il triennio 2026–2028 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli utilizzati dalle associazioni di volontariato.

