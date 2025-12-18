Filopatridi inaugurato il 375° anno accademico

L’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano si è riempita per celebrare un traguardo storico: l’inaugurazione del 375° anno accademico. Un momento di grande orgoglio e tradizione, che testimonia l’importanza della cultura e della memoria nella comunità. Un’occasione speciale per rinnovare l’impegno verso la conoscenza e il patrimonio che da secoli unisce e arricchisce il nostro territorio.

L’accademia dei Filopatridi inaugura il nuovo anno e celebra 11 nuovi accademici - Ieri domenica 14 dicembre nella sede di piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone, l’Accademia dei Filopatridi ha inaugurato il 375esimo anno accademico e consegnato i diplomi a 11 nuovi accademici. corrierecesenate.it

Premio speciale della critica assegnato da Rubiconia Accademia dei Filopatridi a GERMOGLIO DI VITA La tela e il commento poetico che l'accompagna, lo trovate nella mia opera Il Respiro della Vita Per acquistare il libro Tel. 329 063 2522 La vita rinasce dal - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.