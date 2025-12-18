Filopatridi inaugurato il 375° anno accademico
L’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano si è riempita per celebrare un traguardo storico: l’inaugurazione del 375° anno accademico. Un momento di grande orgoglio e tradizione, che testimonia l’importanza della cultura e della memoria nella comunità. Un’occasione speciale per rinnovare l’impegno verso la conoscenza e il patrimonio che da secoli unisce e arricchisce il nostro territorio.
L’aula magna dell’ Accademia dei Filopatridi di Savignano strapiena per l’inaugurazione del 375° anno accademico. Il presidente Edoardo Turci ha tenuto una relazione sui Vendemini, illustri accademici del passato: Francesco, Gino e Giovanni con intervento del sindaco Nicola Dellapasqua. C’è stata la presentazione e la distribuzione della monografia titolata ’I Vendemini avvocati, politici, accademici, benefattori savignanesi’, 280 pagine, edita da ’Il Ponte Vecchio’, curata dallo stesso presidente. Poi l’investitura ufficiale degli accademici nominati nel 2025. I nuovi accademici. Quello d’onore: Franca Arduini di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
