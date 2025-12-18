filmava le figlie minorenni della convivente di nascosto arrestato

Un elettricista triestino, esperto in sistemi di videosorveglianza, è stato arrestato dopo essere stato denunciato per aver filmato di nascosto le figlie minorenni della convivente. La scoperta di materiale pedopornografico nei suoi dispositivi ha portato all’intervento delle autorità, evidenziando gravi violazioni della privacy e comportamenti inaccettabili.

AGI - Un elettricista, specializzato nell'istallazione di sistemi di videosorveglianza, è stato arrestato a Trieste dopo essere stato denunciato per interferenze illecite nella vita privata e la scoperta di materiale pedopornografico in suoi device. L'indagine è nata a settembre, quando una donna residente in provincia di Udine si è rivolta ai carabinieri dopo aver trovato, nel telefono cellulare del proprio convivente, alcune fotografie ritraenti le sue figlie minorenni nude. La segnalazione ha immediatamente attivato un'approfondita attività investigativa da parte dei militari della Sezione "Cyber" del Nucleo Investigativo di Trieste. 🔗 Leggi su Agi.it

