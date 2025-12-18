Filmava le figlie minorenni della convivente con microtelecamere nascoste in casa | arrestato installatore di sistemi di sicurezza

Un installatore di sistemi di sicurezza è stato arrestato per aver filmato con microtelecamere nascoste le figlie minorenni della convivente e altre abitazioni. L'uomo, responsabile dell’installazione di dispositivi di sorveglianza, avrebbe utilizzato le telecamere per registrare momenti di vita privata, violando la privacy e la legge. L’indagine ha portato alla scoperta di un grave caso di voyeurismo e sfruttamento della sua posizione professionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Filmava le figlie minorenni della convivente con microtelecamere nascoste in casa: arrestato installatore di sistemi di sicurezza Filmava le figlie della convivente, anche minorenni, attraverso microtelecamere nascoste in casa, durante momenti di vita quotidiana, e acquisiva filmati dalle videocamere di case altrui che lui stesso aveva installato. Per questa ragione un installatore di sistemi di sicurezza è stato arrestato in flagranza per il reato di interferenze illecite nella vita privata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando di Trieste. All’uomo è stato contestato anche il reato di detenzione di materiale pedopornografico e per questo l’autorità giudiziaria ne ha disposto l’allontanamento da casa. L’uomo ha frantumato in più parti il proprio telefono cellulare per evitare che finisse nelle mani dei Carabinieri ma gli specialisti dell’Arma sono riusciti a recuperare integralmente il contenuto del dispositivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della compagna, arrestato un uomo a Trieste Leggi anche: Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trieste, filmava le figlie della convivente di nascosto: arrestato; Arrestato elettricista, filmava le figlie della convivente e acquisiva filmati da case altrui; Filmava di nascosto le figlie della convivente: arrestato; Trieste, arrestato elettricista, filmava le figlie nude della convivente e acquisiva filmati da case altrui. Sul suo cellulare le foto delle ragazzine nude: così un elettricista filmava le figlie della convivente - Quando è stato scoperto ha provato a distruggere lo smartphone: arrestato in flagranza ... quotidiano.net

