Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti | arrestato un elettricista a Udine

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elettricista di Udine è stato arrestato per aver filmato le figlie della convivente e spiato le case dei clienti. L'uomo aveva archiviato sul telefono immagini delle minori e si era introdotto illegalmente nei sistemi di videosorveglianza di proprietà di terzi. Un grave episodio di violazione della privacy che desta preoccupazione e solleva importanti questioni sulla sicurezza digitale e il rispetto della sfera privata.

filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti arrestato un elettricista a udine

© Tgcom24.mediaset.it - Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine

L'uomo aveva nascosto sul telefono immagini delle minori e accedeva illegalmente ai sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni altrui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Prova a strangolare la convivente: arrestato un 50enne

Leggi anche: Prova a strangolare la convivente: arrestato un 50enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spiava le figlie minorenni della compagna e i clienti: arrestato installatore di sistemi di sicurezza.

Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine - La convivente ha scoperto sul telefono del compagno fotografie che ritraevano le proprie figlie in stato di nudità oltre a numerose immagini, archiviate e catalogate, riconducibili a minori. msn.com

Spiava le figlie minorenni della compagna e i clienti arrestato installatore sistemi di sicurezza

Video Spiava le figlie minorenni della compagna e i clienti arrestato installatore sistemi di sicurezza

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.