Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti | arrestato un elettricista a Udine

Un elettricista di Udine è stato arrestato per aver filmato le figlie della convivente e spiato le case dei clienti. L'uomo aveva archiviato sul telefono immagini delle minori e si era introdotto illegalmente nei sistemi di videosorveglianza di proprietà di terzi. Un grave episodio di violazione della privacy che desta preoccupazione e solleva importanti questioni sulla sicurezza digitale e il rispetto della sfera privata.

© Tgcom24.mediaset.it - Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine L'uomo aveva nascosto sul telefono immagini delle minori e accedeva illegalmente ai sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni altrui.

