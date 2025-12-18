Filmano un vortice marino che si ripete da 9 anni | gli oceanografi non sanno spiegarlo VIDEO

Nel vasto oceano al largo dell’Australia si cela un mistero affascinante: un vortice marino che si ripete in modo impeccabile da ben nove anni. Un fenomeno così straordinario da sembrare un’anomalia della natura, lasciando gli oceanografi senza spiegazioni precise. Un video che svela un spettacolo naturale unico, avvolto nel segreto di un punto nascosto dell’oceano, catturando l’immaginazione di chiunque lo osservi.

Al largo dell’Australia esiste un punto segreto dove il mare mette in scena uno spettacolo che sembra un errore della natura. Alcuni documentaristi della crew Tension, esperti in riprese estreme, hanno filmato un fenomeno che ha dell’incredibile: un vortice marino che si apre come un occhio gigante verso il fondale, per poi esplodere verso il cielo trasformandosi in una colonna d’acqua alta quanto un palazzo di 40 metri. La cosa che ha lasciato senza parole gli scienziati non è solo la potenza visiva, ma il fatto che questo evento avvenga sempre nello stesso punto e con la stessa precisione da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

