Film libri e canzoni | il meglio dell’anno

Scopri le eccellenze del 2023 attraverso le parole di esperti e appassionati. Dai film più acclamati alle opere letterarie che hanno segnato l’anno, fino alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite. Un viaggio tra le scelte di critici rinomati, per immergersi nel meglio che il mondo dell’intrattenimento ha offerto in questi mesi.

I film scelti dal critico cinematografico del New Yorker. I cento libri selezionati dai critici del New York Times. I migliori brani secondo il Guardian. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

