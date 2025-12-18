Figlie della convivente riprese di nascosto e case dei clienti spiate | scatta l’arresto

Una scoperta sconvolgente ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte in attività illecite di sorveglianza e riprese clandestine. Tutto è iniziato con il ritrovamento di contenuti compromettenti sul telefono di un convivente, scatenando un’indagine che ha portato alla luce un inquietante giro di spionaggio e violazioni della privacy. Un caso che mette in evidenza i rischi e le conseguenze di comportamenti illeciti nel mondo della vita privata.

© Udinetoday.it - Figlie della convivente riprese di nascosto e case dei clienti spiate: scatta l’arresto Tutto è iniziato lo scorso settembre, quando il ritrovamento di alcune immagini e video "osé" sul cellulare del convivente ha fatto scattare l’allarme. Una donna residente in provincia di Udine si è quindi rivolta ai carabinieri, denunciando la presenza di fotografie e filmati che ritraevano le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Filmava le figlie della convivente e spiava le case dei clienti: arrestato un elettricista a Udine Leggi anche: Installava sistemi di videosorveglianza e guardava di nascosto i clienti: ha spiato anche le figlie della compagna Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Figlie della convivente riprese di nascosto e case dei clienti spiate: scatta l’arresto; Filmava di nascosto le figlie della convivente e scaricava i video dalle case dei suoi clienti: arrestato; Trieste, filmava le figlie della convivente di nascosto: arrestato; Filmava di nascosto le figlie della convivente: arrestato. Figlie della convivente riprese di nascosto e case dei clienti spiate: scatta l’arresto - L’inchiesta avviata dai carabinieri di Trieste nasce dalla denuncia presentata da una donna in provincia di Udine. udinetoday.it

Sul suo cellulare le foto delle ragazzine nude: così un elettricista filmava le figlie della convivente - Quando è stato scoperto ha provato a distruggere lo smartphone: arrestato in flagranza ... quotidiano.net

Trieste, filmava le figlie della convivente di nascosto: arrestato - Filmava le figlie della convivente, anche minorenni, attraverso microtelecamere nascoste in casa, durante momenti di vita quotidiana, e acquisiva filmati dalle videocamere di case altrui che ... msn.com

L’indagine è scattata lo scorso settembre dopo la denuncia di una donna che, controllando il telefono del convivente, aveva trovato fotografie delle proprie figlie ritratte nude - IL VIDEO - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.