Fiandrini couture in silenzio | svelamento fissato al 7 marzo 2026
Fiandrini si prepara a svelare la sua nuova creazione, mantenendo il silenzio e il mistero. Il conto alla rovescia verso la collezione 2026 è iniziato, promettendo un capitolo di eleganza e innovazione. L’attesa si fa sempre più intensa, mentre la maison traguarda il 7 marzo 2026 per rivelare un nuovo volto di couture. Un evento che susciterà emozioni e curiosità tra gli appassionati di moda raffinata.
Nel calendario che porta alla New Collection 2026, la maison Patrizia Fiandrini prepara un nuovo capitolo senza svelarne ancora titolo, suggestioni o riferimenti creativi. È una scelta che alimenta attesa e curiosità, ma soprattutto ribadisce un metodo: lasciare che siano i capi, e non il rumore di contorno, a parlare. Verso la New Collection 2026, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Ilary e Totti, a marzo il divorzio: “Blasi ha già fissato la data del matrimonio con Bastian”
Leggi anche: Alessia Couture svela a Napoli la collezione Poesia 2026
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.