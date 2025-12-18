Fiandrini couture in silenzio | svelamento fissato al 7 marzo 2026

Fiandrini si prepara a svelare la sua nuova creazione, mantenendo il silenzio e il mistero. Il conto alla rovescia verso la collezione 2026 è iniziato, promettendo un capitolo di eleganza e innovazione. L’attesa si fa sempre più intensa, mentre la maison traguarda il 7 marzo 2026 per rivelare un nuovo volto di couture. Un evento che susciterà emozioni e curiosità tra gli appassionati di moda raffinata.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.