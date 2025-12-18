Fiabe per Luci d’Artista | due nuovi spettacoli di Natale a Salerno

Immergiti nell’incanto delle festività con “Fiabe per Luci d’Artista”, due nuovi spettacoli natalizi a Salerno. Un’esperienza magica di teatro, musica e magia che trasformerà la città in un meraviglioso scenario natalizio, grazie a una rassegna ideata dal Comune con il supporto di istituzioni e artisti di talento. Un’occasione unica per vivere il Natale in un’atmosfera fiabesca e suggestiva.

© Salernotoday.it - "Fiabe per Luci d'Artista": due nuovi spettacoli di Natale a Salerno Un doppio appuntamento all'insegna della magia, del teatro e della musica animerà Salerno nell'ambito di "Fiabe per Luci d'Artista", la rassegna voluta dal Comune di Salerno con il sostegno della Camera di Commercio e di Confcommercio e con la direzione artistica di Antonello Ronga. Venerdì 19.

Scopri le fiabe di Natale di Tadà! Due fiabe inedite per rendere speciali queste settimane Un elfo dal Polo Sud: Ettore non crede nel Natale ed è molto dispettoso. Tira le luci, strappa gli addobbi…Babbo Natale chiede aiuto a Ciro, l’elfo scugnizzo del Polo - facebook.com facebook

