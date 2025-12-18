Fiabe per Luci d’Artista doppio appuntamento a Salerno tra musica teatro e magia del Natale

Salerno si prepara a vivere due serate magiche con “Fiabe per Luci d’Artista”, un evento che unisce musica, teatro e la magia del Natale. Un doppio appuntamento ideato dal Comune di Salerno, con il supporto di Camera di Commercio e Confcommercio, e la direzione artistica di Antonello Ronga, per incantare grandi e piccoli e rendere ancora più speciale il periodo natalizio nella città.

Un doppio appuntamento all'insegna della magia, del teatro e della musica animerà Salerno nell'ambito di "Fiabe per Luci d'Artista", la rassegna voluta dal Comune di Salerno con il sostegno della Camera di Commercio e di Confcommercio e con la direzione artistica di Antonello Ronga. Venerdì 19 dicembre alle ore 18.30, presso il Teatro Augusteo di Salerno, e sabato 20 dicembre alle ore 18.30, presso il Teatro del Centro Sociale di Salerno, la Compagnia dell'Arte, diretta da Antonello Ronga, porterà in scena due spettacoli pensati per le famiglie e per il pubblico di ogni età.

