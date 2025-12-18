Festività natalizie 2025 modifiche sei servizi autobus
Durante le festività natalizie 2025, i servizi di autobus nella regione Toscana subiranno alcune modifiche per garantire un trasporto più efficiente e sicuro. Si consiglia di consultare le nuove fermate e gli orari aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti durante questo periodo speciale. Restate informati e vi auguriamo un sereno Natale.
Durante le festività natalizie i servizi bus avranno delle modifiche in tutto il territorio della regione Toscana. Le modifiche variano, ovviamente, tra i vari bacini territoriali serviti da autolinee toscane. Per conoscere nei dettagli della propria provincia le modifiche ai servizi bus at. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
