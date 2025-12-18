Festa per i mondiali Endurance Cavallino in parata a Maranello

Una celebrazione speciale a Maranello per i Mondiali di Endurance, con una suggestiva parata di Cavallino che rende omaggio alle vittorie storiche. Un momento di festa per onorare i successi iridati conquistati dalla leggendaria Ferrari 499, sia nella versione piloti che a squadre, celebrando le radici e la passione che rendono unica la casa di Maranello.

© Sport.quotidiano.net - Festa per i mondiali Endurance. Cavallino in parata a Maranello La parata dei due Mondiali. Solo che la F1 (purtroppo) non c’entra. Ma insomma, è cosa buona e giusta che la Ferrari renda omaggio alle sue radici, onorando i titoli iridati conquistati nel Wec dalla ormai mitica 499 sia nella versione piloti (con Giovinazzi, Pier Guidi e Calado) che a squadre. E val la pena ricordare che al Cavallino, nella competizione riservata alle macchine con ruote coperte, beh, una simile consacrazione mancava da 53 anni, dal remoto 1972. Lo show. Oggi sulle vie di Maranello transiteranno le Ferrari 499P numero 50 e 51. A partire dalle ore 14 i vincitori sbucheranno dall’ingresso storico dello stabilimento Ferrari (via Abetone Inferiore, 4) per proseguire lungo via Enzo Ferrari, attraverseranno la sede della Scuderia, si sposteranno su via Villeneuve e via Dino Ferrari, concludendo la parata presso il museo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade? Leggi anche: Portogallo-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Serata di festa al Josè Alvalade? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Festa per i mondiali Endurance. Cavallino in parata a Maranello; Maranello, è qui la festa. Sfilano le rosse Endurance. Festa per i mondiali Endurance. Cavallino in parata a Maranello - Le 499 regine di Le Mans sfileranno con Giovinazzi, terzo pilota in Formula 1. msn.com

WEC | Giovedì 18 dicembre festa e parata Ferrari a Maranello per i Mondiali - Il Cavallino Rampante è pronto a chiudere in grande stile un anno storico, con la sfilata delle 499P per le strade del paese modenese e sessione autografi coi piloti che hanno trionfato quest'anno a L ... it.motorsport.com

Maranello, è qui la festa. Sfilano le rosse Endurance - Sarà una marea rossa a celebrare il doppio traguardo mondiale conquistato. ilrestodelcarlino.it

Finali Mondiali festa Ferrari al Mugello - 2015

Papaya party, zero filtri Titoli mondiali in bacheca e microfono acceso: alla festa di fine stagione McLaren lo show lo ha fatto Zak Brown. Senza filtri, senza freni e con il classico sarcasmo made in USA. “Io ho corso grossi rischi con entrambi voi”, ha detto d - facebook.com facebook

#WEC | Giovedì 18 dicembre festa e parata Ferrari a Maranello per i Mondiali x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.