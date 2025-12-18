Festa grande per l' inaugurazione dei locali che riportano il Gambrinus alla grandezza del passato

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre 50 anni di impegno e passione, il sogno di Michele Sergio si realizza: il Gambrinus riapre le sue porte, tornando a splendere come ai tempi d’oro. Un traguardo che celebra l’eredità di tre generazioni, unendo tradizione e innovazione per restituire alla città un simbolo di eleganza e storia. La festa di inaugurazione segna un nuovo capitolo di grande orgoglio e rinascita.

Immagine generica

Ci sono voluti più di 50 anni, ma con il lavoro di un'intera famiglia e tre generazioni, il sogno visionario di Michele Sergio si è avverato: era stato lui, agli inizi degli anni ’70, a pensare di riportare il Gambrinus ai fasti di fine '800.Con l'inaugurazione del recuperato “Salone degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: I comitati soci locali delle banche. Grande festa per i 32 anni di vita

Leggi anche: 84 anni, 70 da pasticciere: festa grande per Sabatino Sirica al Gambrinus con ospiti eccezionali - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Festa grande per l'inaugurazione dei locali che riportano il Gambrinus alla grandezza del passato; Nasce al Saval il nuovo Mercato di Campagna Amica: grande successo di presenze per l'inaugurazione; Eventi segnalati dai Comuni; Successo per l’inaugurazione di Buonissimo Kebab Sappada.

Festa al PalaCordoni per l'inaugurazione di “Casa Npc”. Foto - E poi via tutti insieme insieme, grandi e bambini, per una festa che continua anche fuori dal ... ilmessaggero.it

Festa per l’inaugurazione della materna "Gravina" - Inaugurata, mercoledì pomeriggio a Castelraimondo, la scuola materna paritaria "Manfredi Gravina", restituita alla comunità dopo i lavori di ripristino con adeguamento sismico ed efficientamento ... ilrestodelcarlino.it

Bertram Derthona Tortona: grande festa nella giornata di inaugurazione del nuovo Palazzetto - L'inaugurazione del nuovo Palazzetto sigla l'inizio di una nuova era per la Bertram Derthona Tortona, che ... tuttosport.com

INAUGURAZIONE DEI LOCALI PARROCCHIALI

Video INAUGURAZIONE DEI LOCALI PARROCCHIALI

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.