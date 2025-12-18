Festa grande per l' inaugurazione dei locali che riportano il Gambrinus alla grandezza del passato

Dopo oltre 50 anni di impegno e passione, il sogno di Michele Sergio si realizza: il Gambrinus riapre le sue porte, tornando a splendere come ai tempi d’oro. Un traguardo che celebra l’eredità di tre generazioni, unendo tradizione e innovazione per restituire alla città un simbolo di eleganza e storia. La festa di inaugurazione segna un nuovo capitolo di grande orgoglio e rinascita.

