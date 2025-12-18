Festa di Banca Tema Premati i migliori

La Festa di Banca Tema celebra i successi dell’Atletica Grosseto, premiando i migliori risultati della stagione. Un momento di convivialità e riconoscimento, svoltosi presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli, che ha visto riuniti atleti, allenatori e appassionati per condividere traguardi e brindare a un anno di grandi performance.

© Lanazione.it - Festa di Banca Tema. Premati i migliori Serata di fine anno per l’ Atletica Grosseto Banca Tema, che si è riunita presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli per la consueta festa di premiazione dei migliori risultati tecnici della stagione. Dopo i saluti del presidente Adriano Buccelli e del direttore tecnico Fabio Olivelli, che si sono complimentati con gli atleti e i relativi staff per le numerose soddisfazioni raggiunte in questo 2025, la parola è passati agli stessi protagonisti di un’annata che ha visto come momento clou lo storico quinto posto della squadra Under 18 a Modena in occasione della Finale Oro dei Campionati di Società Allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Festa delle offerte Prime, come attivare le notifiche per non perderti gli sconti migliori Leggi anche: Saper prendere la vita (e se stessi) con ironia è una dote rara. Ecco le frasi spiritose e profonde, le migliori sul tema. Leggi su Amica.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Festa di Banca Tema. Premati i migliori; Un anno da incorniciare per l’Atletica Grosseto Banca Tema: tutti i premiati del 2025; Calcio serie D: Tutti in Curva a tifare Grifone; Arbitri: Lorenzo Giuggioli debutta in serie A. La Sezione AIA di Grosseto vive settimane di grande orgoglio. Festa di Banca Tema. Premati i migliori - Serata di fine anno per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che si è riunita presso la tensostruttura del Campo Scuola ... lanazione.it

Un anno da incorniciare per l’Atletica Grosseto Banca Tema: tutti i premiati del 2025 - GROSSETO – Serata di fine anno per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che mercoledì 10 dicembre si è riunita presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli per la consueta festa di premiazione dei ... msn.com

Commovente animazione sull'amicizia

Grande partecipazione alla Festa di Natale dei Bambini promossa dalla Banca di Credito Cooperativo e dalla Fondazione BCC Carate Brianza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.