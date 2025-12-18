Festa di Banca Tema Premati i migliori

La Festa di Banca Tema celebra i successi dell’Atletica Grosseto, premiando i migliori risultati della stagione. Un momento di convivialità e riconoscimento, svoltosi presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli, che ha visto riuniti atleti, allenatori e appassionati per condividere traguardi e brindare a un anno di grandi performance.

Serata di fine anno per l’ Atletica Grosseto Banca Tema, che si è riunita presso la tensostruttura del Campo Scuola Bruno Zauli per la consueta festa di premiazione dei migliori risultati tecnici della stagione. Dopo i saluti del presidente Adriano Buccelli e del direttore tecnico Fabio Olivelli, che si sono complimentati con gli atleti e i relativi staff per le numerose soddisfazioni raggiunte in questo 2025, la parola è passati agli stessi protagonisti di un’annata che ha visto come momento clou lo storico quinto posto della squadra Under 18 a Modena in occasione della Finale Oro dei Campionati di Società Allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

