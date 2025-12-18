Ferrovie siciliane Carmina M5S | Treni Blues ennesimo spreco mancano le rotaie
Le ferrovie siciliane continuano a essere al centro di polemiche e inefficienze, evidenziando un grave paradosso infrastrutturale. Nonostante gli investimenti pubblici, le criticità persistono, evidenziando un divario crescente con altre regioni italiane. La situazione si aggrava, soprattutto nel centro-sud dell’isola, dove mancanze e sprechi compromettono lo sviluppo e la mobilità. Un quadro che solleva interrogativi sulla gestione dei fondi e sulle reali priorità delle infrastrutture siciliane.
In Sicilia si sta consumando l’ennesimo paradosso infrastrutturale, ancora una volta ai danni della zona centro-meridionale, particolarmente vessata da un gap enorme rispetto al resto del Paese e di altre parti della stessa isola: oltre 300 milioni di euro di risorse pubbliche spese per nuovi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Ida Carmina (M5S): “La lotta alla corruzione è la madre di tutte le battaglie”
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Gratteri sul Nove spiega le priorità: “In Calabria e Sicilia mancano ferrovie, autostrade, e anche l’acqua”
INTIMIDAZIONI AI SINDACI, CARMINA (M5S): “MINACCE AI SINDACI: I PRIMI CITTADINI SONO TROPPO ESPOSTI, SERVONO MAGGIORI TUTELE” - «Ancora una volta i sindaci siciliani sono bersaglio di intimidazioni e gesti inqualificabili che vanno denunciati con forza. lavalledeitempli.net
Ferrovie: Più forte delle critiche, il "Sicilia Express" va esaurito in trenta minuti x.com
Sicilia Express raddoppia le corse per le feste https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17378 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.